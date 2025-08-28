3:13 PMClock
الجيش: ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في العاقورة، تتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة بتاريخ 29 / 8 /2025 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00

