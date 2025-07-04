Jul 4, 2025 6:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش: توقيف 33 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o