Apr 28, 2025 1:45 PMClock
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الجيش: بتاريخ 28 / 4 /2025، ما بين الساعة 14.00 والساعة 20.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون

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