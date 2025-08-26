11:54 AMClock
الجيش: بتاريخ 26 /8 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة – الشوف

