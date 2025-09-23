10:20 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش: بتاريخ 23 /9 /2025، ما بين الساعة 9.30 والساعة 10.30، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتَي مارون الراس – بنت جبيل وبليدا – مرجعيون

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o