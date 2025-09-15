2:51 PMClock
الجيش: بتاريخ 15 /9 /2025، ما بين الساعة 15.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة المجيدية - حاصبيا

