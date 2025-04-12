Apr 12, 2025 1:25 PMClock
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الجيش: بتاريخ 12/ 4/ 2025، ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في عيتا الجبل – بنت جبيل

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