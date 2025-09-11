Sep 11, 2025 12:51 PMClock
أبرز الأحداث
الجيش: بتاريخ 11 / 9 / 2025، ما بين الساعة 12.30 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل رماية حنوش - حامات

