Jul 1, 2025 12:38 PMClock
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الجيش: بتاريخ 1 / 7 /2025، ما بين الساعة 11.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة الناقورة – صور

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