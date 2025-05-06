May 6, 2025 3:47 PMClock
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الجيش الِإسرائيلي يعلن تدمير صالة مطار صنعاء الدولي وطائرات مدنية في المطار ومرافق خدمية أخرى

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