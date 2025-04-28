Apr 28, 2025 6:05 AMClock
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الجيش اللبناني يُفجّر في هذه الأثناء ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي على الجاموس – الحدت

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