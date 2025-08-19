11:04 AMClock
أبرز الأحداث
الجيش اللبناني يفجّر ذخائر من مخلفات العدوان الاخير بين الساعة 11 والثانية من بعد ظهر اليوم في بلدة تول

