Apr 6, 2025 5:01 PMClock
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الجيش اللبناني يعلن إزالة عوائق وضعها الجيش الإسرائيلي في إطار "استمرار اعتداءاته على لبنان"

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