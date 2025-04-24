Apr 24, 2025 10:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش اللبناني يرسل تعزيزات إلى بلدة حوش السيد علي بعد استهدافها بطائرة مسيّرة مفخخة أُطلقت من ريف حمص الغربي

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o