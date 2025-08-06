Aug 6, 2025 9:17 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش اللبناني: ما بين الساعة 9.30 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة – الشوف

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o