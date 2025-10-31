7:23 AMClock
الجيش اللبناني: ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون

