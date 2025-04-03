Apr 3, 2025 11:31 AMClock
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الجيش اللبناني: عملت وحدة من الجيش في منطقة اللبونة - صور على إزالة عوائق هندسية كان العدو الإسرائيلي قد ركّزها داخل الأراضي اللبنانية

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