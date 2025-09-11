أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن رزمة جديدة وكبيرة منتظرة من المساعدات الأميركية للجيش اللبناني بهدف استكمال الاجراءات اللازمة لتطبيق خطته.

وأضافت أن “سيناريو أميركي من 16 شهرًا للبنان أُبلغ به بعض المسؤولين وفيه من وجهة النظر الاميركية، يجب أن يكون الجيش قد أتم مهمته خلال نحو 16 شهرًا وينتهي تدريجيا دور اليونيفيل ولجنة مراقبة وقف اطلاق النار بشكل متزامن”.

كما كشفت المعلومات “الجديد”، عن أن مبعوث الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان الذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في الرياض أكد للمسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم سعودي وأميركي.

وأضافت المعلومات، ان “لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي – فرنسي – أميركي لعقد المؤتمر بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف دولار لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار على الطريق”.

كذلك، أشارت إلى أن “لودريان أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش غير مشروط أما مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح”.