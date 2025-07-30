Jul 30, 2025 8:35 AMClock
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الجيش اللبناني: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00

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