May 6, 2025 3:26 PMClock
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الجيش اللبناني: بتاريخ 6 /5 / 2025، ما بين الساعة 16.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة مجدل بلهيص - راشيا

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