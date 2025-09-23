1:56 PMClock
الجيش اللبناني: بتاريخ 23 / 9 / 2025، ما بين الساعة 14:00 والساعة 18:00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل القليعة-مرجعيون، وبلدة الناقورة- صور

