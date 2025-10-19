Oct 19, 2025 7:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش اللبناني: بتاريخ 19 /10 /2025، ما بين الساعة 17.30 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة عزة – النبطية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o