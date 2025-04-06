Apr 6, 2025 9:55 PMClock
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الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يستهدف آليتَي حفر في منطقة زبقين - صور ما أدى إلى استشهاد مواطنَين وتبين عدم وجود وسائل عسكرية في المكان

 

 

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