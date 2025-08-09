Aug 9, 2025 4:22 PMClock
أبرز الأحداث
الجيش اللبناني: استشهاد ٦ عسكريين وإصابة آخرين بجروح، في حصيلة أولية، لدى وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة

