Apr 8, 2025 12:32 PMClock
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الجيش الكوري الجنوبي يعلن إطلاق طلقات تحذيرية بعد محاولة بضعة جنود من الشمال عبور الخط الحدودي قبل عودتهم

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