Apr 8, 2025 12:32 PMClock
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الجيش الكوري الجنوبي: حوالي 10 جنود كوريين شماليين انتهكوا خط الترسيم الفاصل بين الكوريتين

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