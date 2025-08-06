المركزية- شددت النائب ستريدا جعجع على أنه "في الذكرى الخامسة على انفجار مرفأ بيروت، أؤكد مجدداً على موقفنا الثابت في المطالبة بالحقيقة والسعي لتحقيق العدالة لأرواح الشهداء ولعائلات الضحايا والمتضررين". وأشارت إلى أن "جريمة المرفأ لا يمكن أن تمر مرور الكرام أو تسقط بالتقادم أو النسيان، بل هي قضية وطنية وأخلاقية تستدعي منا جميعاً الإصرار على الوصول إلى العدالة الكاملة. وإننا إذ نطالب بالتسريع في التحقيقات وإصدار القرار الظني في هذه الجريمة، نؤكد أننا سنبقى دائماً أبداً إلى جانب أهالي الشهداء والضحايا والمتضررين في مسيرتهم ونضالهم نحو الحقيقة مهما كلف الأمر".

أما في ما يتعلق بعيد الجيش اللبناني في الأول من آب، فشددت النائب جعجع على "أننا لا يسعنا إلا أن نوجه تحية إلى هذه المؤسسة الوطنية، التي تشكّل ضمانتنا الوحيدة في لبنان في مواجهة الأخطار وحماية الاستقرار والسلم الأهلي". وقالت "إن الجيش اللبناني، بتضحياته ووفائه والتزامه الوطني، يثبت كل يوم أنه العمود الفقري لهذا الوطن، وأنه حامٍ لأرضه وسيادته وكرامة شعبه. ونحن من موقعنا، ندعم بكل قوة هذا الجيش، قيادة وضباطاً وأفراداً، ونقف إلى جانبه في كل الظروف، من أجل قيام لبنان الحر السيد المستقل".

أما بالنسبة للنسخة الأخيرة من مهرجانات الأرز الدوليّة، فقد أعربت النائب جعجع عن شكرها وامتنانها العميقين لجميع من شاركوا في نجاح هذا الحدث الوطني الثقافي الكبير، الذي جسّد مرة جديدة قدرة اللبنانيين على صناعة الفرح وإعلاء شأن الحياة وسط التحديات والظروف الصعبة. وقالت: "أتوجه بالتحية والشكر الجزيل لكل الذين قصدوا منطقتنا الحبيبة بشري من مختلف المناطق اللبنانية، فكان حضورهم الكثيف خير دليل على وحدة اللبنانيين وتمسكهم بقيم الثقافة والتراث والفن. ولا بد هنا من شكر خاص وتقدير كبير لاتحاد بلديات قضاء بشري ورئيسه إيلي مخلوف، ولكل بلديات القضاء ورؤسائها فرداً فرداً، على جهودهم المتواصلة وتعاونهم الذي ساهم في تذليل العقبات وتسهيل وصول المشاركين في المهرجان وتأمين أجواء مريحة وآمنة للزائرين".

وتابعت النائب جعجع "أتوجه بتحية تقدير وامتنان للقوى الأمنية، من جيش لبناني وقوى أمن داخلي، التي أثبتت مجدداً أنها العين الساهرة على أمن اللبنانيين وراحتهم، من خلال تنظيم وضبط الأمن خلال المهرجان. وكذلك أشكر الدفاع المدني والصليب الأحمر والمؤسسات الإعلامية كافة التي واكبت وغطت فعاليات المهرجانات بكل احترافية ومسؤولية. وأخص بالشكر والتقدير جميع القيمين على نجاح المهرجان، الذين أثبتوا أن إرادة الحياة أقوى من أي تحديات".

وتوجّهت النائب جعجع بتحيّة إلى أهلها في منطقة بشري، وقالت "ما تمكّنت من تحقيقه هذا العام من خلال مهرجانات الأرز، بعد انقطاع 5 سنوات، لم يكن مجرد إعادة إحياء هذه المهرجانات فقط كحدث ثقافي أو فني عابر، بل كان محطة حيوية ومفصلية في مسار النهوض الاقتصادي والاجتماعي لمنطقتنا". ولفتت إلى أنه "خلال ثلاث اسابيع فقط، استقبلت منطقة بشري أكثر من ثلاثين ألف زائر من مختلف المناطق اللبنانية، قصدونا من كل حدب وصوب، وهذا أسهم بشكل مباشر في تحريك العجلة الاقتصادية في القضاء، بدءاً من المؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم، وصولاً إلى أصغر متجر أو مهنة حرة. فقد عاد نبض الحياة إلى منطقتنا بعد خمس سنوات صعبة وقاسية مررنا بها جميعاً، سنوات أتعبتنا اقتصادياً ومعيشياً ونفسياً".

كلام النائب جعجع جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، امين الصندوق فادي الشدياق، خبير المحاسبة المجاز فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.

وتداول المجتمعون في الملفات كافة التي تهتم بها المؤسسة والمتعلقة بالمساعدات الاجتماعية والطبية والتعليمية.