Jun 26, 2025 7:24 AMClock
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الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على منطقة بالدقو ومحيطها في النيل الأزرق

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