Apr 11, 2025 6:53 AMClock
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الجيش السوداني: مقتل 20 مدنيا وإصابة 17 إثر استهداف مليشيا الدعم السريع مناطق عدة من الفاشر

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