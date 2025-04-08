Apr 8, 2025 3:54 PMClock
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الجيش السوداني: الدعم السريع قصف بالمدفعية الثقيلة ليلا أحياء في الفاشر ما أدى إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 4

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