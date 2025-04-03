Apr 3, 2025 6:34 AMClock
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الجيش السوداني: إصابة مدنيين بينهم أطفال إثر إطلاق مليشيا الدعم السريع أعيرة نارية عشوائية على الأحياء السكنية

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