Oct 15, 2025 10:49 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الباكستاني يعلن مقتل نحو 20 من عناصر طالبان الأفغانية في اشتباكات حدودية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o