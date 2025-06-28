Jun 28, 2025 6:44 PMClock
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الجيش الباكستاني: مقتل 13 من جنودنا في تفجير انتحاري نفذه عملاء للاستخبارات الهندية في مقاطعة وزيرستان

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