Jun 26, 2025 7:22 AMClock
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الجيش الاسرائيلي يقتحم مناطق متفرقة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ويعتقل أكثر من 20 فلسطينياً

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