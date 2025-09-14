Sep 14, 2025 3:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الاسرائيلي يقتحم مخيم الأمعري في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o