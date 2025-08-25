Aug 25, 2025 4:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الاسرائيلي يعلن أنه استهدف اليوم عنصرًا من حزب الله في منطقة "تبنين" جنوبي لبنان ويقول إنه كان يحاول إعادة البنية التحتية للحزب بمنطقة "بيت ليف"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o