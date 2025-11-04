11:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الاسرائيلي يطلق النار من موقع الحمامص المستحدث داخل الأراضي اللبنانية باتجاه محيطه عند أطراف الخيام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o