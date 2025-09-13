Sep 13, 2025 2:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الاسرائيلي يدمر برج النور الذي أنذر سكانه بإخلائه قبل قليل بمدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o