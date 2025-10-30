9:43 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الاسرائيلي: هدف العملية في بليدا تدمير المبنى الذي كان يستخدمه حزب الله كبنية تحتية ارهابية، والمشتبه به لم يكن مطلوباً ولكن تم التعرف عليه داخل المبنى كتهديد مباشر للمقاتلين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o