Apr 20, 2025 8:44 PMClock
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الجيش الاسرائيلي: طائرات سلاح الجو هاجمت في منطقة حولا في جنوب لبنان وقضت على مسؤول الهندسة في حزب الله لمنطقة العديسة

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