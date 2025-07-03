Jul 3, 2025 7:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو هاجم مواقع عسكرية ومستودعات اسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o