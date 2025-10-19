Oct 19, 2025 9:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الاسرائيلي: بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة بدأنا اعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد ان تم خرقه من قبل حماس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o