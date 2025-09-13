Sep 13, 2025 12:52 PMClock
الجيش الاسرائيلي: اكثر من 250 الفا نزحوا من مدينة غزة إلى مناطق أخرى من القطاع خلال الأسابيع القليلة الماضية

