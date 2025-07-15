Jul 15, 2025 6:27 PMClock
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الجيش الاسرائيلي: أغرنا في منطقة البقاع على معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله إلى جانب عناصر ومستودعات أسلحة استخدمها حزب الله

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