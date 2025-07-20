Jul 20, 2025 5:20 PMClock
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الجيش الإيراني : تم استبدال أنظمة الدفاع المتضررة بأنظمة جديدة وتم نشرها في مواقع محددة مسبقا

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