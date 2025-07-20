Jul 20, 2025 1:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي يُصدر أمر إخلاء للمدنيين وسط غزة استعدادا لـ"توسيع" عملياته

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o