Jul 15, 2025 8:58 PMClock
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الجيش الإسرائيلي يلقي 5 قذائف ضوئية في أجواء جنوب بلدة عيتا الشعب تزامنًا مع إطلاق رشقات رشاشة

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