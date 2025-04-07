Apr 7, 2025 10:33 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش الإسرائيلي يكرر تحذيراته إلى سكان 5 أحياء في منطقة دير البلح في غزة بضرورة إخلائها والتوجه نحو مراكز الإيواء في المواصي

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o