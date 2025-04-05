Apr 5, 2025 8:50 AMClock
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيطر على مناطق إضافية ببيت حانون وبيت لاهيا ورفح ومحور "موراج"

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