Apr 20, 2025 4:37 PMClock
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الجيش الإسرائيلي يقر بـ"الفشل في الإبلاغ الكامل" عن مقتل مسعفي غزة ويفصل ضابطا

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